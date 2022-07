LIVE Sinner-Alcaraz 4-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro in avvio di primo set! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto. A due punti dal set l’azzurro. 15-0 Non passa la risposta dello spagnolo. 5-1 DOPPIO break Sinner!!! Vola via in corridoio il dritto di Alcaraz in uscita dal servizio, e Jannik va a servire per il primo set. 30-40 Servizio vincente dell’iberico. 15-40 Due palle del doppio break Sinner! Doppio fallo di Alcaraz, sotto pressione a causa delle ottime risposte dell’avversario. 15-30 Bordata in risposta di Jannik, con Carlos che non contiene. 15-15 In corridoio il dritto di Sinner, che aveva fatto tutto bene in questo scambio. 0-15 Lungo il rovescio in back di Alcaraz. 4-1 Game Sinner! Rovescio ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto. A due punti dal set l’azzurro. 15-0 Non passa la risposta dello spagnolo. 5-1 DOPPIO!!! Vola via in corridoio il dritto diin uscita dal servizio, e Jannik va a servire per ilset. 30-40 Servizio vincente dell’iberico. 15-40 Due palle del doppio! Doppio fallo di, sotto pressione a causa delle ottime risposte dell’avversario. 15-30 Bordata in risposta di Jannik, con Carlos che non contiene. 15-15 In corridoio il dritto di, che aveva fatto tutto bene in questo scambio. 0-15 Lungo il rovescio in back di. 4-1 Game! Rovescio ...

