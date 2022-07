Pubblicità

ilgiornale : Cortei nelle principali città del Paese contro corruzione e milizie. L'Onu: presto alle urne - fisco24_info : Caos in Libia. Premier, 'dimettiamoci tutti e votiamo': Appello Dbeibah dopo proteste a Tobruk. Onu, mantenere la c… - fildelmonte : Dopo l’assalto al #Parlamento di #Tobruk da parte della folla esasperata, le istituzioni in #Libia hanno perso ogni… - AndreaIncorona8 : I disordini arrivano all'indomani del fallimento dei colloqui mediati dall'#ONU a #Ginevra, nei quali #Tripolitania… - albertomurador : RT @ImolaOggi: Governo fantoccio imposto dall'ONU dopo 'esportazione della democrazia' tramite i raid NATO_USA Libia, manifestanti appiccan… -

Agenzia ANSA

"Il Segretario generale dell'segue con preoccupazione le manifestazioni che si sono svolte il 1° luglio in diverse città della, tra cui Tripoli, Tobruk e Bengasi". "Riconoscendo il diritto a manifestare pacificamente, ...Marzo 2011 Inizia l'intervento militare internazionale in, con un attacco aereo francese, statunitense e britannico, per far rispettare il divieto di sorvolo voluto dall', ufficialmente per ... Libia:Onu, astenersi da azioni che possono minare stabilità - Medio Oriente Decine di manifestanti sono scesi in piazza sia nell'est che nell'ovest del Paese, nelle principali città: Tripoli, Misurata e Tobruk in Cirenaica dove alcuni hanno preso d'assalto l'edificio che ospi ..."Il Segretario generale dell'Onu segue con preoccupazione le manifestazioni che si sono svolte il 1° luglio in diverse città della Libia, tra cui Tripoli, Tobruk e Bengasi". (ANSA) ...