Lecce, Corvino crede nel sogno Jovetic: l’ingaggio elevato è un ostacolo (Di domenica 3 luglio 2022) Il Lecce sogna Stevan Jovetic, attaccate montenegrino ex Fiorentina, Manchester City e Inter. Il ’10’, nerazzurro nell’ultima esperienza italiana, milita attualmente tra le fila dell’Herta Berlino, facendo coppia con un altro ex Serie A, ossia Ishak Belfodil, a sua volta con un passato a Milano dopo Parma. Dopo aver raggiunto la salvezza in Bundesliga, dopo un tesissimo spareggio, Jovetic non è certo di rimanere saldamente in Germania e sta osservando la situazione come principale interessato. Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce e responsabile del mercato, ha intenzione di avanzare un’offerta per il calciatore, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’; il vero e proprio ostacolo riguardante la trattativa riguarda l’elevato ingaggio del calciatore; la ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ilsogna Stevan, attaccate montenegrino ex Fiorentina, Manchester City e Inter. Il ’10’, nerazzurro nell’ultima esperienza italiana, milita attualmente tra le fila dell’Herta Berlino, facendo coppia con un altro ex Serie A, ossia Ishak Belfodil, a sua volta con un passato a Milano dopo Parma. Dopo aver raggiunto la salvezza in Bundesliga, dopo un tesissimo spareggio,non è certo di rimanere saldamente in Germania e sta osservando la situazione come principale interessato. Pantaleo, dirigente dele responsabile del mercato, ha intenzione di avanzare un’offerta per il calciatore, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’; il vero e proprioriguardante la trattativa riguarda l’ingaggio del calciatore; la ...

Pubblicità

OfficialUSLecce : ???? Benvenuto a Lecce #Assan #Ceesay ?? Presentato in sala stampa dal responsabile dell'Area Tecnica, Pantaleo Cor… - serieAnews_com : ?? Stefan #Jovetic torna in #SerieA? Ci pensa il #Lecce di Pantaleo Corvino - sportface2016 : #Lecce, Corvino crede nel sogno #Jovetic: l'ingaggio elevato è un ostacolo - CagliariNews24 : Barba Lecce, pronto l’investimento per mantenere la serie A. Corvino ci pensa #Cagliari - infogoal_it : #Lecce penultimo in #serieA per valore della rosa. #Corvino prepara la rivoluzione: chi arriva e chi parte… -