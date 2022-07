Pubblicità

chiarakalos : RT @alei1004: Ne ho lette di ogni su Dybala, tipo che doveva firmare nel 2020 o che avessero sgamato accordo con l’Inter. L’alcolizzato ogg… - ste_solla10 : RT @alei1004: Ne ho lette di ogni su Dybala, tipo che doveva firmare nel 2020 o che avessero sgamato accordo con l’Inter. L’alcolizzato ogg… - FabioCapellone : RT @alei1004: Ne ho lette di ogni su Dybala, tipo che doveva firmare nel 2020 o che avessero sgamato accordo con l’Inter. L’alcolizzato ogg… - idirinho_93 : RT @alei1004: Ne ho lette di ogni su Dybala, tipo che doveva firmare nel 2020 o che avessero sgamato accordo con l’Inter. L’alcolizzato ogg… - frances14372469 : RT @alei1004: Ne ho lette di ogni su Dybala, tipo che doveva firmare nel 2020 o che avessero sgamato accordo con l’Inter. L’alcolizzato ogg… -

Calciomercato.com

... partite entrambe caratterizzate da polemiche in un senso oppure nell'altro, ma che globalmente indicarono una superiorità dell'dal fatto che i nerazzurri hanno vinto Supercoppa ...Sarebbero loro i sacrificabili per rinforzare la rosa operando al contempo con un occhio alla necessaria e più volteurgenza di sostenibilità . In questo quadro, l'si prepara a ... Inter, ribadita a Dybala una priorità | Mercato Mercoledì l'attaccante belga si sottoporrà al rito degli esami e della firma del contratto che dopo undici mesi lo rivestirà di ...Un aggiornamento arriva anche dal focus proposto da Repubblica in questi minuti: 'Accordo è vicino sulla base dei 6 milioni netti più bonus a stagione. E se De Vrij andrà al Chelsea con De Ligt, o al ...