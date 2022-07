Il momento in cui Nadal sgrida Sonego per le urla durante la partita | VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) “Ora mi sento in colpa. Forse ho disturbato Sonego ma non era mia intenzione innervosirlo, mi spiegherò con lui perché questa cosa mi fa stare malissimo. Gli ho solo chiesto gentilmente se poteva fare meno rumore”. Sono le parole di Rafael Nadal, dopo il momento di tensione durante la partita del terzo turno di Wimbledon, contro Lorenzo Sonego. Nadal si lamenta con Sonego delle urla Il tennista spagnolo ha infatti chiamato l’italiano a rete, lamentandosi per i suoi versi. Nadal era in vantaggio per 6-1, 6-2, 4-3 e servizio, ma in quel momento Sonego era riuscito a piazzare un break e a pareggiare i conti. Dopo il richiamo di Nadal, l’azzurro si è però innervosito e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) “Ora mi sento in colpa. Forse ho disturbatoma non era mia intenzione innervosirlo, mi spiegherò con lui perché questa cosa mi fa stare malissimo. Gli ho solo chiesto gentilmente se poteva fare meno rumore”. Sono le parole di Rafael, dopo ildi tensioneladel terzo turno di Wimbledon, contro Lorenzosi lamenta condelleIl tennista spagnolo ha infatti chiamato l’italiano a rete, lamentandosi per i suoi versi.era in vantaggio per 6-1, 6-2, 4-3 e servizio, ma in quelera riuscito a piazzare un break e a pareggiare i conti. Dopo il richiamo di, l’azzurro si è però innervosito e ...

