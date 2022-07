Fedez ha scoperto il tumore grazie a una lite con Chiara Ferragni (Di domenica 3 luglio 2022) Il racconto di Fedez Non sono stati mesi semplici gli ultimi per Fedez. Come sappiamo infatti il cantante ha scoperto di avere un tumore al pancreas e per questo motivo si è dovuto sottoporre a una lunga operazione. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi. A oggi Federico ha ripreso in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 3 luglio 2022) Il racconto diNon sono stati mesi semplici gli ultimi per. Come sappiamo infatti il cantante hadi avere unal pancreas e per questo motivo si è dovuto sottoporre a una lunga operazione. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi. A oggi Federico ha ripreso in L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

F_booble : RT @BAKAK00KIE: fedez, un baby army, dopo aver scoperto che i bts non cagano mai l’italia - dalgukk : RT @BAKAK00KIE: fedez, un baby army, dopo aver scoperto che i bts non cagano mai l’italia - strawbbietae : RT @BAKAK00KIE: fedez, un baby army, dopo aver scoperto che i bts non cagano mai l’italia - versaceonjeru : RT @BAKAK00KIE: fedez, un baby army, dopo aver scoperto che i bts non cagano mai l’italia - park__elli : RT @BAKAK00KIE: fedez, un baby army, dopo aver scoperto che i bts non cagano mai l’italia -