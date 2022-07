(Di domenica 3 luglio 2022), alcuni mesi fa, ha sconvolto la sua famiglia, gli amici e tutti gli estimatorindo diunal pancreas e di doversi operare in fretta per poterlo asportare.hadiunA distanza di alcuni mesi dalla dolorosa operazione,si èto più volte con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Fedez confida come ha scoperto di avere un tumore (c’entra una lite con Chiara Ferragni) -

Blog Tivvù

, alcuni mesi fa, ha sconvolto la sua famiglia, gli amici e tutti gli estimatori confidando di avere un tumore al pancreas e di doversi operare in fretta per poterlo asportare.come ha scoperto di avere un tumore A distanza di alcuni mesi dalla dolorosa operazione,si è confidato più volte con il suo nutrito pubblico social, svelando le sue emozioni a ...... codini in testa e sorrisino beffardo, non riesce a dire "papà", ma chiamasempre "mamma", ... Chiara con il suo "pubblico" si. Mentre pubblicizza e crea prodotti di bellezza con il suo ... Fedez, come ha scoperto il tumore: c’entra una lite con Chiara Ferragni Fedez confida come ha scoperto di avere un tumore al pancreas: c’entra una lite con Chiara Ferragni, ecco le dichiarazioni del rapper.Il rapper 49enne svela chi ha fatto il primo passo tra i due Parla anche delle vere ragioni del litigio che lo ha portato ad allontanarsi dal 32enne J-Ax, 50 anni il prossimo 5 agosto, ha ritrovato un ...