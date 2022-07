Fabian Ruiz, cessione in vista? Nessun accordo e contratto in scadenza nel 2023 (Di domenica 3 luglio 2022) Una delle più piacevoli sorprese della passata stgione per il Napoli è sicuramente Fabian Ruiz. Lo spagnolo quest’anno è tornato ad essere protagonista e al centro del progetto, formando con Anguissa una formidabile coppia di centrocampo. Come scrive calciomercato.com, la scorsa estate lo spagnolo voleva partire, ma Nessuno ha accontentato le richieste del patron Aurelio De Laurentiis. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Una delle più piacevoli sorprese della passata stgione per il Napoli è sicuramente. Lo spagnolo quest’anno è tornato ad essere protagonista e al centro del progetto, formando con Anguissa una formidabile coppia di centrocampo. Come scrive calciomercato.com, la scorsa estate lo spagnolo voleva partire, mao ha accontentato le richieste del patron Aurelio De Laurentiis. L'articolo

