E’ di Latina Antonio David, il sub morto tragicamente a Favignana per embolia polmonare (Di domenica 3 luglio 2022) . L’uomo 52enne appassionato di fotografia subacquea, durante una immersione, ha perso la vita a seguito di un malore. Altri tre sub in camera iperbarica stanno compiendo il ciclo di decompressione, per riportare alla norma i valori di azoto nel sangue. Immediatamente allertata la Guardia Costiera egadina, il corpo già esamine del turista pugliese veniva trasferito presso il presidio ospedaliero, dove sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Gli specialisti degli esami autoptici del Sant’Antonio Abate di Trapani dovranno dare conferma alla presunta morte per embolia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) . L’uomo 52enne appassionato di fotografia subacquea, durante una immersione, ha perso la vita a seguito di un malore. Altri tre sub in camera iperbarica stanno compiendo il ciclo di decompressione, per riportare alla norma i valori di azoto nel sangue. Immediatamente allertata la Guardia Costiera egadina, il corpo già esamine del turista pugliese veniva trasferito presso il presidio ospedaliero, dove sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Gli specialisti degli esami autoptici del Sant’Abate di Trapani dovranno dare conferma alla presunta morte per. su Il Corriere della Città.

