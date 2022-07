Dalla Francia – Bordeaux: il Porto fa un’offerta per Hwang Ui-Jo ed è interessato a Junior Onana (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 20:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Molto vicino al passaggio allo Sporting Portugal la scorsa estate, Hwang Ui-jo potrebbe benissimo scoprire il campionato Portoghese un anno dopo. Secondo le nostre informazioni, l’FC Porto ha inviato un’offerta – il cui imPorto non è stato filtrato – per l’attaccante della nazionale sudcoreana dei Girondins. In Francia il Nantes è ancora interessato ma il fascicolo è complicato Dalla presenza di intermediari imposti dal club del Nantes. Parallelamente a questi scambi, l’FC Porto ha espresso il proprio interesse per un altro giocatore del Bordeaux, il centrocampista della ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 20:17:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a seguito dell’ultima notizia pubblicata da L’Équipe: Molto vicino al passaggio allo Sporting Portugal la scorsa estate,Ui-jo potrebbe benissimo scoprire il campionatoghese un anno dopo. Secondo le nostre informazioni, l’FCha inviato– il cui imnon è stato filtrato – per l’attaccante della nazionale sudcoreana dei Girondins. Inil Nantes è ancorama il fascicolo è complicatopresenza di intermediari imposti dal club del Nantes. Parallelamente a questi scambi, l’FCha espresso il proprio interesse per un altro giocatore del, il centrocampista della ...

Pubblicità

FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - paolodeluca72 : @uminopoli @g_rizzo76 @stebaraz il nucleare cresce-rà (forse, un pochino, non nei paesi G7). intanto in Francia cal… - Niko_VI : RT @Pegasofree777: Non vi fate infinocchiare dalla sinistra, che vuole solo più elettori. L’integrazione reale non esiste, nei grandi numer… - antonellaber2 : @CavaliereNero17 @matteosalvinimi Certo prenderci le fughe radioattive dalla Francia conviene … come pagare l’elett… -