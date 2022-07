Civico 22 sulla questione Gesesa: “Mastella non sa come rispondere e la butta sugli insulti” (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Civico 22 sul servizio idrico e sulla questione Gesesa: La proroga alla Gesesa-Acea del servizio idrico comunale è stata fortemente voluta da Mastella, la sua giunta e la sua maggioranza. Già l’anno scorso Mastella provò a fare il blitz di cercare di affidare il servizio fino al 2050 alla multinazionale dell’acqua, poi per fortuna fu richiamato all’ordine e capì che la sua intenzione non era normativamente possibile. E così, più banalmente, la maggioranza in Consiglio Comunale ha “deciso di non decidere”, di lasciare le cose come stanno, nelle more che la Regione Campania disciplini gli ambiti ed il funzionamento dei gestori unici del servizio idrico. Se “le more” ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di22 sul servizio idrico e: La proroga alla-Acea del servizio idrico comunale è stata fortemente voluta da, la sua giunta e la sua maggioranza. Già l’anno scorsoprovò a fare il blitz di cercare di affidare il servizio fino al 2050 alla multinazionale dell’acqua, poi per fortuna fu richiamato all’ordine e capì che la sua intenzione non era normativamente possibile. E così, più banalmente, la maggioranza in Consiglio Comunale ha “deciso di non decidere”, di lasciare le cosestanno, nelle more che la Regione Campania disciplini gli ambiti ed il funzionamento dei gestori unici del servizio idrico. Se “le more” ...

