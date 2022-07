Calciomercato Cagliari: Rog in uscita e c’è la clausola a favore del Napoli (Di domenica 3 luglio 2022) Calciomercato Cagliari: Rog destinato a salutare il club e sul suo contratto c’è la clausola a favore del Napoli in caso di cessione Marko Rog vuole riprendersi il tempo perso a causa dei problemi alle ginocchia. Un tempo molto lungo che gli ha tolto la possibilità di giocare nella nazionale allenata dal selezionatore Zlatko Dalic. Questa situazione richiede un suo trasferimento. Nel suo contratto c’è una clausola in caso di cessione del cartellino. Essa favore della sua ex squadra, il Napoli. La percentuale è del 15%, tale che in caso di cessione per 6 milioni (cifra chiesta dal Cagliari), ai partenopei spetterebbero 900.000 euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022): Rog destinato a salutare il club e sul suo contratto c’è ladelin caso di cessione Marko Rog vuole riprendersi il tempo perso a causa dei problemi alle ginocchia. Un tempo molto lungo che gli ha tolto la possibilità di giocare nella nazionale allenata dal selezionatore Zlatko Dalic. Questa situazione richiede un suo trasferimento. Nel suo contratto c’è unain caso di cessione del cartellino. Essadella sua ex squadra, il. La percentuale è del 15%, tale che in caso di cessione per 6 milioni (cifra chiesta dal), ai partenopei spetterebbero 900.000 euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

