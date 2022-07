Bernardeschi conteso in Spagna: due club lo vogliono (Di domenica 3 luglio 2022) Federico Bernardeschi è stato salutato tre giorni fa su Instagram dalla Juventus e la sua avventura in bianconero è terminata dopo cinque anni. Ora, l’esterno della Nazionale è svincolato e alla ricerca di un club, che gli dia la possibilità di giocare. Qualche giorno fa si era parlato di un interesse dell’ Atletico Madrid, ma secondo quanto riportato da TMW un’altra squadra spagnola sarebbe interessata al giocatore. Si tratta del Siviglia del ds Monchi. Il club andaluso ha fatto un sondaggio per capire le richieste dell’attaccante e la fattibilità dell’operazione. Federico Bernardeschi Juve Monchi, ex direttore sportivo della Roma, conosce bene Bernardeschi e il club andaluso cerca proprio un giocatore con le caratteristiche dell’italiano. Per il calciatore si è mosso anche ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Federicoè stato salutato tre giorni fa su Instagram dalla Juventus e la sua avventura in bianconero è terminata dopo cinque anni. Ora, l’esterno della Nazionale è svincolato e alla ricerca di un, che gli dia la possibilità di giocare. Qualche giorno fa si era parlato di un interesse dell’ Atletico Madrid, ma secondo quanto riportato da TMW un’altra squadra spagnola sarebbe interessata al giocatore. Si tratta del Siviglia del ds Monchi. Ilandaluso ha fatto un sondaggio per capire le richieste dell’attaccante e la fattibilità dell’operazione. FedericoJuve Monchi, ex direttore sportivo della Roma, conosce benee ilandaluso cerca proprio un giocatore con le caratteristiche dell’italiano. Per il calciatore si è mosso anche ...

