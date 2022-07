Beautiful: Zoe entra in ansia e viene pugnalata alle spalle (Di domenica 3 luglio 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento con la soap opera per eccellenza che affascina generazioni. Anche oggi, 3 luglio, abbiamo modo di vedere insieme una nuova puntata di Beautiful, dove le storie diventano sempre più complicate e difficili da capire se non seguiamo tutta la storia filo per segno. Sembra infatti, che in questo momento Zoe sta per essere pugnalata alle spalle da chi meno si aspetta perchè l’aveva, o meglio, la stava aiutando a ricucire il rapporto con il ragazza che ama. Iniziamo con il dire che la ragazza attende in ansia notizie da Quinn, prima che arrivi la notte sia con un messaggio che con una chiamata, ma questo sembra che non succede, e nel mentre lei fa avanti e indietro in casa. Per quale motivo la sua amica non la chiama, forse non ... Leggi su formatonews (Di domenica 3 luglio 2022) Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento con la soap opera per eccellenza che affascina generazioni. Anche oggi, 3 luglio, abbiamo modo di vedere insieme una nuova puntata di, dove le storie diventano sempre più complicate e difficili da capire se non seguiamo tutta la storia filo per segno. Sembra infatti, che in questo momento Zoe sta per esserespda chi meno si aspetta perchè l’aveva, o meglio, la stava aiutando a ricucire il rapporto con il ragazza che ama. Iniziamo con il dire che la ragazza attende innotizie da Quinn, prima che arrivi la notte sia con un messaggio che con una chiamata, ma questo sembra che non succede, e nel mentre lei fa avanti e indietro in casa. Per quale motivo la sua amica non la chiama, forse non ...

Pubblicità

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 3 luglio: Zoe riesce a perdonare Carter? - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn cedono alla tentazione Zoe li scoprirà? - #Beautiful #anticipazioni:… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 2 luglio: la sconvolgente scoperta di Zoe - ParliamoDiNews : Beautiful Anticipazioni 30 giugno 2022: Paris non si fida di Quinn e mette in guardia Zoe! #Beautiful #soap… - TwBeautiful : Carter e Quinn si abbandonano ai loro impulsi, Liam teme i sospetti di Baker, Zoe ha fiducia in Quinn:… -