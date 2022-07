Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 2 luglio 2022 (Di domenica 3 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 2 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serata musicale Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha portato a casa 2799 spettatori (23.21% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1497 spettatori (share 15.87%). Su Italia1 il film Transformers 3 ha ottenuto 664 spettatori (5.91%); su Rai2 il film Inganno Letale ha portato a casa 921 spettatori (7.34%); su Rai3 il documentario Alighieri Durante, detto Dante ha portato a casa 663 spettatori (5.26%); su Rete4 il film Matrimonio alle Bahamas ha intrattenuto 369 spettatori (2.99%); su La7 il film Quel che resta ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 3 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serata musicale Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha portato a casa 2799 spettatori (23.21% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1497 spettatori (share 15.87%). Su Italia1 il film Transformers 3 ha ottenuto 664 spettatori (5.91%); su Rai2 il film Inganno Letale ha portato a casa 921 spettatori (7.34%); su Rai3 il documentario AlighDurante, detto Dante ha portato a casa 663 spettatori (5.26%); su Rete4 il film Matrimonio alle Bahamas ha intrattenuto 369 spettatori (2.99%); su La7 il film Quel che resta ...

