Antonio Cripezzi morto, il cantante e tastierista dei Camaleonti è deceduto per un malore in hotel (Di domenica 3 luglio 2022) È morto Antonio Cripezzi. Il tastierista e cantante dei Camaleonti è deceduto nella notte in seguito a un malore. Conosciuto come Tonino, il membro dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza vita questa mattina nella camera d’hotel dove alloggiava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Ieri la band aveva tenuto un concerto a Pescara. Cripezzi, 76 anni, entra a far parte dei Camaleonti fin dalla sua fondazione, nel 1963. Poi diventa uno dei due cantanti principali, insieme a Livio Macchia, nel 1966 quando Riki Maiocchi lascia la formazione. Sue diverse musiche del repertorio della band, come Amico di ieri e Giancana. Tra i messaggi di cordoglio quello di Mario Lavezzi che su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) È. Ildeinella notte in seguito a un. Conosciuto come Tonino, il membro dello storico gruppo pop italiano, è stato trovato senza vita questa mattina nella camera d’dove alloggiava a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Ieri la band aveva tenuto un concerto a Pescara., 76 anni, entra a far parte deifin dalla sua fondazione, nel 1963. Poi diventa uno dei due cantanti principali, insieme a Livio Macchia, nel 1966 quando Riki Maiocchi lascia la formazione. Sue diverse musiche del repertorio della band, come Amico di ieri e Giancana. Tra i messaggi di cordoglio quello di Mario Lavezzi che su ...

