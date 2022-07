Ultime Notizie Roma del 02-07-2022 ore 12:10 (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione il bilancio covid è aggiornato di ieri in Italia ha fatto registrare 83334 contagi e morti sono stati invece 72 la continua evoluzione del covid Riduce la protezione offerta dai vaccini approvati ad oggi contro infezioni e malattie lievi dentro i dati preliminari indicano che i vaccini a mrna adattati che prendono un certo omicron possono aumentare di estendere la protezione salutati come Booster Questa è la conclusione dell’ agenzia Europea del farmaco Ema condivisa con l’americana e lei e con gli enti regolatori di tutto il mondo di Valenti potrebbero essere inizialmente presi in considerazione per l’uso come Buster mentre kg l’impiego per la vaccinazione primaria potrebbe essere supportati in futuro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione il bilancio covid è aggiornato di ieri in Italia ha fatto registrare 83334 contagi e morti sono stati invece 72 la continua evoluzione del covid Riduce la protezione offerta dai vaccini approvati ad oggi contro infezioni e malattie lievi dentro i dati preliminari indicano che i vaccini a mrna adattati che prendono un certo omicron possono aumentare di estendere la protezione salutati come Booster Questa è la conclusione dell’ agenzia Europea del farmaco Ema condivisa con l’americana e lei e con gli enti regolatori di tutto il mondo di Valenti potrebbero essere inizialmente presi in considerazione per l’uso come Buster mentre kg l’impiego per la vaccinazione primaria potrebbe essere supportati in futuro ...

