Ultime Notizie Roma del 02-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno oltre 80.000 anche ieri nuovi contagi covid in Italia salgono i decessi e ricoveri mentre gli italiani attualmente positivi si avviano nuovamente a toccare quota 1 milioni sono nuovi 129000 in continua crescita negli ultimi giorni lo evidenziano i dati del Ministero della Salute intanto l'istituto superiore di sanità registra l'aumento dell'indice RT e va oltre la soglia epidemica 1,30 dopo la risalita dei contagi negli ultimi giorni i dati che emergono dal monitoraggio della cabina di regia segnalano una genia l'espansione dell'epidemia E infatti in aumento anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero il documento evidenzia anche un aumento dell'incidenza settimanale da ...