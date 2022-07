Ultime Notizie – Palio di Siena | escluse le Contrade Civetta e Istrice

(Di sabato 2 luglio 2022) Ledellae dell’non correranno aldiin programma questa sera alle ore 19.30 in piazza del Campo per leggeri infortuni ai due cavalli. Lo ha deciso il Comune dopo il consulto con la commissione veterinaria. “Non è stata una scelta semplice, facile ma sofferta, pensata e documentata”, ha annunciato il sindaco Luigi De Mossi nel corso della tradizionale conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri che precede il. Il sindaco ha precisato che i due animali hanno avuto “piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli: presto potranno tornare a correre”. “Il dovere del Comune prevale sulla passione delle singolecon grande rispetto dellemedesime”, ha affermato De Mossi. “Se ci sono dei ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - RedazioneDedalo : Palermo – Fermata banda violenta che controllava il centro storico - corgiallorosso : #Totti: “#Dybala alla #Roma era un’operazione possibile, poi è svanita…” - FalquiLuigi : RT @MirabellaIacopo: ??DIRETTA alle ore 14.15 su @ReteSport per tutte le ultime notizie di #Calciomercato sulla #Roma @Ftbnews24 #2luglio… -

Il Sole 24 ORE

A Milano nellesettimane è entrata in azione una vera e propria " banda degli orologi ", che punta le vittime e mette a segno degli scippi da migliaia e migliaia di euro. Gli ultimi registrati sono avvenuti ...Se avete seguito ledelleore, probabilmente vi siete imbattuti nella sciagurata vicenda che riguarda Return to Monkey Island e, in particolare, il suo creatore Ron Gilbert . Non è bastata la gioia per il ... Ucraina ultime notizie. Kiev: colpito deposito munizioni russo, gigantesca esplosione Oltre al taglio di Lorela Cobaj, le news di mercato delle ultime 24 ore hanno coinvolto altre due stella della Wnba. Breanna Stewart (che a lungo era stata accostata alla Virtus Segafredo Bologna) e ...Un segnale determinante per legare turismo e Covid, ovvero Omicron 5, arriva sempre dalle prenotazioni. Prendiamo allora quelle di Roma, che fra Pasqua e giugno si sono impennate come e ...