Tutti a Lambrate

Leggi su linkiesta

(Di sabato 2 luglio 2022) Per chi da sempre frequenta la zona sud di Milano, l’idea di uscire aè un po’ fuori mano ma allo stesso tempo un diversivo, qualcosa di insolito. Zone della città che si frequentano meno, si conoscono poco e tuttavia fanno parte della stessa rete urbana e tessuto cittadino che siamo soliti vivere ogni giorno. Il fuso orario è lo stesso (!) e nonostante le distanze ci sembrino sempre maggiori di quello che sono,è un distretto che, tralasciando le poche realtà di arte contemporanea rimaste e l’hype durante la settimana del Mobile, tende a non essere preso (realmente) in considerazione. Il periodo imminente la pandemia – e il post lockdown in particolare – hanno visto una fioritura di locali e nel complesso di attività che non hanno fatto altro che ri-attirare l’attenzione verso questa parte di città. Non a caso si tratta di un ...