Tra i concerti in calendario, Rita Payès (4 luglio) e Ramy Essam (12 luglio) (Di sabato 2 luglio 2022) Luoghi d'arte e naturali ospitano i concerti del Festival delle Colline che ha come filo conduttore Stories. Ramy Essam (foto di Sanni Kahilainen). Tra i concerti in calendario, Rita Payès, tra gli astri nascenti del nuovo jazz (il 4 luglio, Poggio a Caiano) e Ramy Essam che ha cantato la primavera araba del 2011 (il 12, a Prato).INFO: Prato e Colline Pratesi in diverse sedi, fino al 26 luglio.festivaldellecolline.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo "Festival delle Colline": a Prato e dintorni fino al 26 luglio iO Donna.

