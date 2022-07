Siviglia, nuova proposta alla Lazio per Luis Alberto (Di sabato 2 luglio 2022) Il Siviglia non si dà per vinto e torna alla carica per Luis Alberto. Preso atto del primo no della Lazio da 16 milioni, gli spagnoli... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Ilnon si dà per vinto e tornacarica per. Preso atto del primo no dellada 16 milioni, gli spagnoli...

Pubblicità

sportli26181512 : Siviglia, nuova proposta alla Lazio per Luis Alberto: Il Siviglia non si dà per vinto e torna alla carica per Luis… - infoitsport : Lazio, nuova offerta dal Siviglia per Luis Alberto: si allontana l'ipotesi Napoli - cn1926it : #Lazio, nuova offerta dal #Siviglia per #LuisAlberto: si allontana l’ipotesi #Napoli - MatteoColumbro1 : Il #Siviglia fa sul serio per #LuisAlberto. Arrivata una nuova offerta che comprende il cartellino di Oliver… - ItaliaSevilla : Presentata la nuova maglia 22/23 del #Siviglia FC firmata #castore -