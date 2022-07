Siccità fa rima con austerità. Ed è anche colpa delle privatizzazioni: ecco perché (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – La Siccità che sta colpendo l’Italia nelle ultime settimane (ma che già è iniziata lo scorso inverno), è ormai il tema preponderante sui media – insieme alla guerra in Ucraina – e ha riacceso il dibattito sull’ambientalismo in salsa gretina, oscurando completamente le cause di una delle peggiori conseguenze che potrebbero verificarsi per via di questa situazione: il razionamento dell’acqua. Siccità fa rima con austerità L’Italia arriva, come ben sappiamo, da decenni di riduzione progressiva della spesa pubblica con picchi del 30 e 40%, i tagli sono stati indiscriminati. E in questa tabula rasa ci è finito ovviamente anche il comparto della regimazione delle acque. Nello specifico, per gli investimenti pro capite nel settore idrico, secondo l’ultima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Lache sta colpendo l’Italia nelle ultime settimane (ma che già è iniziata lo scorso inverno), è ormai il tema preponderante sui media – insieme alla guerra in Ucraina – e ha riacceso il dibattito sull’ambientalismo in salsa gretina, oscurando completamente le cause di unapeggiori conseguenze che potrebbero verificarsi per via di questa situazione: il razionamento dell’acqua.faconL’Italia arriva, come ben sappiamo, da decenni di riduzione progressiva della spesa pubblica con picchi del 30 e 40%, i tagli sono stati indiscriminati. E in questa tabula rasa ci è finito ovviamenteil comparto della regimazioneacque. Nello specifico, per gli investimenti pro capite nel settore idrico, secondo l’ultima ...

