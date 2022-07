Palio di Siena | escluse le Contrade Civetta e Istrice

(Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Ledellae dell’non correranno aldiin programma questa sera alle ore 19.30 in piazza del Campo per leggeri infortuni ai due cavalli. Lo ha deciso il Comune dopo il consulto con la commissione veterinaria. “Non è stata una scelta semplice, facile ma sofferta, pensata e documentata”, ha annunciato il sindaco Luigi De Mossi nel corso della tradizionale conferenza stampa a Palazzo Berlinghieri che precede il. Il sindaco ha precisato che i due animali hanno avuto “piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli: presto potranno tornare a correre”. “Il dovere del Comune prevale sulla passione delle singolecon grande rispetto dellemedesime”, ha affermato De Mossi. ...

