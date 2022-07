Oria | arriva la tessera sanitaria ad un cittadino morto 34 anni fa Oggi ne avrebbe 101

Pubblicità

NoiNotizie : Oria (#Brindisi): arriva la tessera sanitaria ad un cittadino morto da 34 anni -

BrindisiReport

È arrivata di recente al destinatario la nuova tessera sanitaria, con la consueta lettera di accompagnamento. Al cittadino di Oria però, purtroppo, non servirà. È morto da 34 anni. Oggi ne avrebbe 101 ...