Ondata di Covid in corso. Speranza: "Quarta dose subito per i fragili. Otto le province a rischio alto (Di sabato 2 luglio 2022) "C'è un'Ondata di Covid in corso". Le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, fotografano la situazione del Covid oggi in Italia. Nell'ultimo bollettino vengono registrati 86.334 contagi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) "C'è un'diin". Le parole del ministro della Salute, Roberto, fotografano la situazione deloggi in Italia. Nell'ultimo bollettino vengono registrati 86.334 contagi e ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? La corte d'assise di #Brescia ha assolto dall'accusa di omicidio volontario il medico #CarloMosca per omicidio vo… - fanpage : “La malattia però non è stata né derubricata né eliminata: c’è una nuova ondata in corso, data da una nuova variant… - fanpage : ?? Il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: “C’è un’ondata di Covid in corso, è necessario continuare con… - PongoPongo13 : RT @ClaudeTadolti: @Sargans2 Anticipare la assurda e inesistente '5* ondata' addirittura a Luglio vuol dire che sono nel #panico per qualch… - valerio57932600 : @VittorioMarcu @BAINGIU63 Ma poi non capisco tutti questi allarmi ad ogni fisiologica ondata. Tra tre settimane l'o… -