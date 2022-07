Odessa, è strage di innocenti: i razzi russi polverizzano un palazzo di 9 piani e un centro ricreativo (Di sabato 2 luglio 2022) Quando ancora non si è finito di rimuovere le macerie di quel che resta del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un altro attacco missilistico russo ha centrato un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa, nella località di Serhiyivka. Il bilancio dell’attacco è di 21 morti – tra i quali 2 bambini – e 38 feriti, tra cui 6 bambini. Una ennesima strage di civili su cui il presidente Zelensky ha dichiarato: «Non si tratta di un attacco casuale ma di terrore contro la nostra gente». Odessa, razzi russi su un palazzo di 9 piani: è strage di civili Un’azione brutale che, ancora una volta ha preso di mira un palazzo di civili. Un edificio di nove ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) Quando ancora non si è finito di rimuovere le macerie di quel che resta delcommerciale bombardato a Kremenchuk, un altro attacco missilistico russo ha centrato un condominio e unnella regione meridionale di, nella località di Serhiyivka. Il bilancio dell’attacco è di 21 morti – tra i quali 2 bambini – e 38 feriti, tra cui 6 bambini. Una ennesimadi civili su cui il presidente Zelensky ha dichiarato: «Non si tratta di un attacco casuale ma di terrore contro la nostra gente».su undi 9: èdi civili Un’azione brutale che, ancora una volta ha preso di mira undi civili. Un edificio di nove ...

