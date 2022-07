LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Red Bull impressiona con Verstappen e Perez, 3° Leclerc nella FP3. Le qualifiche alle 16.00 (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:27.901 3 2 Sergio Perez Red Bull Racing+0.410 43 Charles Leclerc Ferrari+0.447 5 4 George RUSSELL Mercedes+0.525 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.587 36 Carlos SAINZ Ferrari+0.788 5 7 Lando NORRIS McLaren+1.201 5 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.284 4 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.609 7 10 Fernando ALONSO Alpine+1.619 3 11 Esteban OCON Alpine+1.651 3 12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.692 7 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.851 3 14 Alexander ALBON Williams+1.879 3 15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.984 3 16 Lance STROLL Aston Martin+1.991 7 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.138 3 18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.392 6 19 Nicholas LATIFI Williams+2.588 3 20 Kevin ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRedRacing1:27.901 3 2 SergioRedRacing+0.410 43 CharlesFerrari+0.447 5 4 George RUSSELL Mercedes+0.525 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.587 36 Carlos SAINZ Ferrari+0.788 5 7 Lando NORRIS McLaren+1.201 5 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.284 4 9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.609 7 10 Fernando ALONSO Alpine+1.619 3 11 Esteban OCON Alpine+1.651 3 12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.692 7 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.851 3 14 Alexander ALBON Williams+1.879 3 15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.984 3 16 Lance STROLL Aston Martin+1.991 7 17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.138 3 18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.392 6 19 Nicholas LATIFI Williams+2.588 3 20 Kevin ...

