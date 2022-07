La Stampa – Juve su Koulibaly: De Laurentiis decisione a sorpresa (Di sabato 2 luglio 2022) La Juve insiste per Kalidou Koulibaly, nonostante il senegalese abbia più volte rifiutato i bianconeri. La società di Agnelli continua a fare sondaggi con l’agente del giocatore, ben sapendo che De Ligt vuole andare via, c’è il Chelsea che lo attende. Koulibaly ha risposto picche alla Juve, non farà mai questo sgarbo ai tifosi del Napoli. Ma pure De Laurentiis sembra essersi convinto di questa tattica. Ecco quanto scrive La Stampa: “Sono passati sei anni dal clamoroso passaggio di Gonzalo Higuain alla Juve, ma la storia può ripetersi con un altro simbolo del Napoli. I bianconeri vogliono ingaggiare Kalidou Koulibaly per rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideri dopo un ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Lainsiste per Kalidou, nonostante il senegalese abbia più volte rifiutato i bianconeri. La società di Agnelli continua a fare sondaggi con l’agente del giocatore, ben sapendo che De Ligt vuole andare via, c’è il Chelsea che lo attende.ha risposto picche alla, non farà mai questo sgarbo ai tifosi del Napoli. Ma pure Desembra essersi convinto di questa tattica. Ecco quanto scrive La: “Sono passati sei anni dal clamoroso passaggio di Gonzalo Higuain alla, ma la storia può ripetersi con un altro simbolo del Napoli. I bianconeri vogliono ingaggiare Kalidouper rifarsi la difesa, in caso di partenza di De Ligt, e il nome del centrale senegalese è finito in cima alla lista dei desideri dopo un ...

Pubblicità

H0PESTR0M : Che servilismo la stampa italiana, l'Inter fa mercato e ogni suo obiettivo deve essere accostato pure alla juve o a… - MilanNewsit : Il CorSport titola in prima pagina: 'Berardi e Zaniolo, duello Milan-Juve' - levrierog : RT @GazzettaFake: La #Roma ha appena fatto un comunicato stampa dove si scusa umilmente se fino ad ora l’operazione non era stata “accessib… - forumJuventus : (La Stampa) ' E' De Laurentiis l'ostacolo più grande tra la Juve e Koulibaly: il presidente vuole evitare un’altra… - zazoomblog : La Stampa: la Juve punta Koulibaly ma Adl non vuole vivere un’altra SpaccaNapoli dopo Higuain - #Stampa: #punta… -