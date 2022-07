La Lazio insiste per Gila, Carnasecchi in stand-by (Di sabato 2 luglio 2022) Le strategie di mercato dei biancocelesti si stanno concentrando soprattutto sulla difesa. In particolare, la Lazio insiste per Gila, gioiellino del Real Madrid, che dovrebbe sostituire il partente Acerbi. Nussuna novità, invece, per la porta, dove la trattativa per Carnasecchi si è arenata. La Lazio insiste per Gila: cosa manca per la chiusura dell’affare? C’è àncora da attendere, anche se si respira comunque un certo ottimismo. La Lazio sta portando avanti la trattativa con il Real Madrid offrendo 5 milioni per il cartellino e garantendo agli spagnoli una percentuale del 50% sulla futura rivendita. I biancocelesti, forti anche della volontà del giocatore, spingono per bruciare la concorrenza del Getafe mettendo a disposizione del tecnico Sarri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Le strategie di mercato dei biancocelesti si stanno concentrando soprattutto sulla difesa. In particolare, laper, gioiellino del Real Madrid, che dovrebbe sostituire il partente Acerbi. Nussuna novità, invece, per la porta, dove la trattativa persi è arenata. Laper: cosa manca per la chiusura dell’affare? C’è àncora da attendere, anche se si respira comunque un certo ottimismo. Lasta portando avanti la trattativa con il Real Madrid offrendo 5 milioni per il cartellino e garantendo agli spagnoli una percentuale del 50% sulla futura rivendita. I biancocelesti, forti anche della volontà del giocatore, spingono per bruciare la concorrenza del Getafe mettendo a disposizione del tecnico Sarri ...

