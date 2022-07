Giro d’Italia donne 2022, Marianne Vos fa 31 e vince ad Olbia, Elisa Balsamo ancora in rosa (Di sabato 2 luglio 2022) Marianne Vos (Jumbo-Visma) si prende la rivincita su Elisa Balsamo e trionfa per la trentunesima volta al Giro d’Italia donne. L’olandese si impone allo sprint nella Cala Gonone-Olbia, terza tappa della Corsa rosa, battendo la connazionale Charlotte Kool (Team DSM) e la maglia rosa Balsamo (Trek-Segafredo), che difende però la maglia di leader della generale, con sei secondi proprio sulla Vos. Nei primi chilometri c’è l’attacco coraggioso della francese Victoire Berteau (Cofidis), che va via nella primissima fase di discesa ma ripresa appena la strada spiana. La Jumbo-Visma fa buona guardia nella prima parte di frazione, lavorando per Marianne Vos e annullando anche il tentativo di Laria Vieceli ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)Vos (Jumbo-Visma) si prende la rivincita sue trionfa per la trentunesima volta al. L’olandese si impone allo sprint nella Cala Gonone-, terza tappa della Corsa, battendo la connazionale Charlotte Kool (Team DSM) e la maglia(Trek-Segafredo), che difende però la maglia di leader della generale, con sei secondi proprio sulla Vos. Nei primi chilometri c’è l’attacco coraggioso della francese Victoire Berteau (Cofidis), che va via nella primissima fase di discesa ma ripresa appena la strada spiana. La Jumbo-Visma fa buona guardia nella prima parte di frazione, lavorando perVos e annullando anche il tentativo di Laria Vieceli ...

