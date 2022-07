F1, GP Gran Bretagna 2022. Carlos Sainz fa saltare il banco! Sua la pole position davanti a Verstappen e Leclerc! (Di sabato 2 luglio 2022) Poco prima dell’inizio delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna un acquazzone si abbatte su Silverstone, Dunque confermate in pieno le previsioni dei metereologi, che annunciavano una sessione bagnata, a fronte di una gara che invece probabilmente sarà asciutta. Comunque sia, la pioggia si presenta puntualmente a condizionare la formazione della griglia di partenza. Q1 – Tutti in pista con le intermedie, non servono le full wet. Salutano la compagnia la Williams di Alexander Albon, le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, nonché le Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Dunque la notizia principale è rappresentata dal fatto che Nicolas Latifi riesca a progredire! Per la cronaca, il miglior tempo viene realizzato da Max Verstappen, che rifila la bellezza di 7 decimi a Charles Leclerc, mentre ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Poco prima dell’inizio delle qualifiche delPremio diun acquazzone si abbatte su Silverstone, Dunque confermate in pieno le previsioni dei metereologi, che annunciavano una sessione bagnata, a fronte di una gara che invece probabilmente sarà asciutta. Comunque sia, la pioggia si presenta puntualmente a condizionare la formazione della griglia di partenza. Q1 – Tutti in pista con le intermedie, non servono le full wet. Salutano la compagnia la Williams di Alexander Albon, le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, nonché le Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Dunque la notizia principale è rappresentata dal fatto che Nicolas Latifi riesca a progredire! Per la cronaca, il miglior tempo viene realizzato da Max, che rifila la bellezza di 7 decimi a Charles Leclerc, mentre ...

