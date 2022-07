F.1, GP Gran Bretagna - Ferrari in pole, è la prima di Carlos Sainz (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora una pole position per la Ferrari al Gran Premio di Gran Bretagna. Questa volta davanti a tutti c'è Carlos Sainz, autore del giro più veloce con un tempo di 1:40.983. Lo spagnolo ha preceduto per meno di un decimo il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Alle loro spalle i rispettivi compagni di squadra, con Charles Leclerc terzo e Sergio Perez quarto. Finale mozzafiato. Le ultime fasi della qualifica sono state piuttosto concitate, complice l'asfalto bagnato e il rischio dell'arrivo di ulteriore pioggia. Proprio negli ultimi istanti utili per fare il tempo, Charles Leclerc è andato in testacoda all'uscita dell'Hangar Straight ma si è poi rimesso subito in pista. In quel frangente è stata esposta la bandiera gialla, proprio mentre Verstappen affrontava ... Leggi su quattroruote (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora unaposition per laalPremio di. Questa volta davanti a tutti c'è, autore del giro più veloce con un tempo di 1:40.983. Lo spagnolo ha preceduto per meno di un decimo il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Alle loro spalle i rispettivi compagni di squadra, con Charles Leclerc terzo e Sergio Perez quarto. Finale mozzafiato. Le ultime fasi della qualifica sono state piuttosto concitate, complice l'asfalto bagnato e il rischio dell'arrivo di ulteriore pioggia. Proprio negli ultimi istanti utili per fare il tempo, Charles Leclerc è andato in testacoda all'uscita dell'Hangar Straight ma si è poi rimesso subito in pista. In quel frangente è stata esposta la bandiera gialla, proprio mentre Verstappen affrontava ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : ?? SUPER MAX DAVANTI A TUTTI NELLE #FP3 ? Mercedes molto competitive I risultati ? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - sportmediaset : Sainz: 'Sorpreso da questa pole'. Leclerc: 'Ho sbagliato, ma domani...' #F1 #BritishGP #Sainz #Leclerc - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2022, qualifiche: Carlos Sainz batte tutti sul bagnato per la sua prima Pole! Verstappen 2°, poi Leclerc… -