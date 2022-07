Domenico Modugno | chi sono e cosa fanno i figli? Uno è ' spuntato fuori' solo dopo la sua morte

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 luglio 2022) "Penso che un sogno così non ritorni mai più". Polignano a Mare, il paese di origine diè stato tappezzato di illuminare con i versi celebri del suo brano "nel blu dipinto di blu". Un vero orgoglio per la città che ha anche eretto una statua che lo raffigura.è il re della musica leggera italiana. Durante la sua carriera ha inciso bel 230 canzoni, ma non è di certo famosoper quelle. Nel suo curriculum artistico ciinfatti 83 scritturazioni interpretazioni cinematografiche e per ben 7 volte invece l'abbiamo visto sul teleschermo. A già, come dimenticare i 13 spettacoli teatrali. Insomma un vero talento. La canzone con cui è "tappezzata" Polignano la SIAE ha dichiarato essere la canzone italiana più riprodotta dal 1985 ed oggi. Tutti la ...