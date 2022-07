Diga di Genova | la gara andata deserta è il fallimento del Pnrr?

(Di sabato 2 luglio 2022) di Mike Da genovese, mi ha molto colpito leggere dell’esito (fino ad oggi) relativo al bando diper la nuovaforanea per il porto di, uno dei maggiori progetti (se non il maggiore) previsti dal. E mi ha colpito ancora di più leggere, sull’articolo apparso qui sul Fatto il 30/06, il commento del presidente Ance Liguria, che riporto: “La rinuncia delle due cordate di imprese che avrebbero dovuto partecipare allaper realizzare la più grande opera pubblica degli ultimi trent’anni, per un valore di oltre un miliardo, al di là dell’effetto devastante sulla credibilità anche internazionale die del suo porto, allunga ombre sulla fattibilità di gran parte delle opere inserite nele sulla capacità dei soggetti pubblici di mettere a punto ...

E neppure l'impasse sulla nuova: "Entro dicembre sono sicuro si risolverà".La parola d'ordine è ripartire al più presto per non buttare a mare tutto quello che è già stato fatto. Il bando di gara per la costruzione della nuovadel porto di, valore oltre un miliardo, si è concluso con un nulla di fatto, nel senso che le due cordate che erano state invitate dall'autorità portuale a presentare un'offerta si sono ...Da Andrea Carannante (Più che la politica, visto quanto accade alla diga del porto di Genova, sarà probabilmente il, costo a bloccare il progetto m.m.) ...La parola d’ordine è ripartire al più presto per non buttare a mare tutto quello che è già stato fatto. Il bando di gara per la costruzione della nuova diga del porto di Genova, valore oltre un miliar ...