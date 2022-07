Del Vecchio | 8 eredi per un impero | c’è anche Rocco Basilico

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - sportli26181512 : Calciomercato Milan: Ziyech, il ‘mago’ col rossonero nel destino: Il marocchino, in uscita dal Chelsea, è un vecchi… - il_Conte78 : RT @paolorossi1965: Faccio il mio vecchio mestiere d'intervistatore, invece che avere opinioni. Mi dite se #Zaniolo vi ricorda qualche gioc… -

Le quote in Delfin, la cassaforte della famiglia, sono state ripartite in otto parti uguali. A seguito dell'apertura delle disposizioni testamentarie di Leonardo, scomparso lo scorso 27 giugno, e' stata comunicata a Delfin l'...Suo il film proiettato nel corso della serata: documentario sul ciclismo con protagonisti "Il" Davide Rebellin e "il giovane" Ignazio Moser, e le riflessionigiornalista Gianni Mura. Info ...(Adnkronos) – Un impero ripartito in parti uguali tra otto eredi, ognuno dei quali deterrà il 12,5%: la moglie Nicoletta Zampillo Del Vecchio, i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca, Cle ...È ripartito in parti uguali tra la moglie e i figli l'assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio. Lo rende noto la stessa Delfin, a seguito ...