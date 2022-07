Cordoba | ' Inter | con Lukaku devi vincere E su Dybala'

(Di sabato 2 luglio 2022) MILANO - Ivan, una vita e... un triplete nell', approva l'operazionee il grande mercato fatto finora da Marotta , Ausilio e Baccin . Reduce dalla delusione per la retrocessione ...

MILANO - Ivan, una vita e... un triplete nell', approva l'operazione Lukaku e il grande mercato fatto finora da Marotta , Ausilio e Baccin . Reduce dalla delusione per la retrocessione con il Venezia ,...... Cordoba: "L'Inter punti allo Scudetto, Lukaku 'fattore'. Bremer e Dybala…" Reduce dalla delusione per la retrocessione con il Venezia, club nel quale riveste il ruolo di consigliere delegato dell'area sportiva, il colombiano ha commentato così il mercato nerazzurro ..."È stata una grande operazione. Lukaku e l'Inter avevano condiviso un percorso importante e insieme si erano tolti delle soddisfazioni. Romelu ha deciso di andare via dal Chelsea ...