Cingolani: “Con chiusura Nord Stream i prezzi aumenteranno” (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – La Russia “nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali” ma ora ha annunciato che “Nord Stream verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e i prezzi aumenteranno perché il mercato del gas è speculativo e ci sarà un’ulteriore corsa all’accaparramento. Noi stiamo andando con un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60% degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90%, un obiettivo raggiungibile”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervistato da SkyTg24. Il ministro ha anche aggiunto che se la Russia chiudesse i rubinetti del gas, l’Italia subirebbe meno di altri Paesi europei. “E’ chiaro però che avremo un inverno difficile e francamente nessuno vuole fare misure restrittive. Un conto è dire abbassiamo la ... Leggi su lopinionista (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA – La Russia “nel nostro caso ha ridotto del 15% i flussi normali” ma ora ha annunciato che “verrà chiuso due settimane per manutenzione: questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e iperché il mercato del gas è speculativo e ci sarà un’ulteriore corsa all’accaparramento. Noi stiamo andando con un ritmo molto regolare e siamo attorno al 60% degli stoccaggi. Dobbiamo arrivare al 90%, un obiettivo raggiungibile”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto, intervistato da SkyTg24. Il ministro ha anche aggiunto che se la Russia chiudesse i rubinetti del gas, l’Italia subirebbe meno di altri Paesi europei. “E’ chiaro però che avremo un inverno difficile e francamente nessuno vuole fare misure restrittive. Un conto è dire abbassiamo la ...

