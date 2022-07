Carceri, il Sappe: a Regina Coeli feriti due agenti e a Taranto sventata una spedizione punitiva tra detenuti (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora violenza all’interno delle Carceri. Nonostante l’esiguità delle unità in servizio i poliziotti penitenziari del carcere di Taranto sono riusciti nel primo pomeriggio di ieri «ad evitare un sanguinoso confronto tra i detenuti baresi». Secondo quanto riferisce Federicio Pilagatti, segretario nazionale del Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, «si stavano preparando per una spedizione punitiva nei confronti di altri detenuti ristretti in altra sezione, di cui si sta accertando l’identità, forse per regolare dei vecchi conti oppure per rivendicare l’egemonia all’interno del carcere». Carceri, a Taranto “situazione esplosiva” Da mesi il sindacato sta denunciando «una situazione che ogni giorno che passa diventa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora violenza all’interno delle. Nonostante l’esiguità delle unità in servizio i poliziotti penitenziari del carcere disono riusciti nel primo pomeriggio di ieri «ad evitare un sanguinoso confronto tra ibaresi». Secondo quanto riferisce Federicio Pilagatti, segretario nazionale del, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, «si stavano preparando per unanei confronti di altriristretti in altra sezione, di cui si sta accertando l’identità, forse per regolare dei vecchi conti oppure per rivendicare l’egemonia all’interno del carcere»., a“situazione esplosiva” Da mesi il sindacato sta denunciando «una situazione che ogni giorno che passa diventa ...

