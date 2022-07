Carcere di Taranto | “sventata spedizione punitiva” fra detenuti Sappe

Leggi su noinotizie

(Di sabato 2 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria: Da mesi il, sindacato autonomo polizia penitenziaria, sta denunciando una situazione che ogni giorno che passa diventa sempre più esplosiva a seguito del sovraffollamento diche ha ormai superato le 700 unità a fronte di 350 posti effettivi, a cui si contrappone un inadeguato numero di poliziotti penitenziari. Fortunatamente quello sparuto numero di poliziotti è riuscito nel primo pomeriggio di ieri 1 Luglio, ad evitare un sanguinoso confronto tra ibaresi ristretti in una sezione detentiva che, si stavano preparando per unanei confronti di altriristretti in altra sezione(di cui si sta accertando l’identità), forse per regolare dei ...