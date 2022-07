Beatrice Valli è in dolce attesa? La verità sulla presunta gravidanza (Di sabato 2 luglio 2022) Beatrice Valli risponde ai followers più recenti sul rumor della presunta quarta gravidanza Recentemente unita in matrimonio con lo storico compagno Marco Fantini conosciuto sul trono di Uomini e Donne, Beatrice Valli torna in tv – stavolta su RealTime – con il docu-film delle incantevoli nozze capresi. Durante la messa in onda dell’evento, Beatrice e Marco hanno raggiunto una nuova fetta di pubblico che, solo di recente, ha potuto scoprire la quotidianità della coppia più amata del dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto dichiara la stessa Valli, però, i nuovi followers non sarebbero stati così gentili nei suoi riguardi, muovendo critiche infondate sul suo aspetto fisico e sul “sospetto gonfiore” che lascerebbe ipotizzare una quarta ... Leggi su 361magazine (Di sabato 2 luglio 2022)risponde ai followers più recenti sul rumor dellaquartaRecentemente unita in matrimonio con lo storico compagno Marco Fantini conosciuto sul trono di Uomini e Donne,torna in tv – stavolta su RealTime – con il docu-film delle incantevoli nozze capresi. Durante la messa in onda dell’evento,e Marco hanno raggiunto una nuova fetta di pubblico che, solo di recente, ha potuto scoprire la quotidianità della coppia più amata del dating show di Maria De Filippi. Stando a quanto dichiara la stessa, però, i nuovi followers non sarebbero stati così gentili nei suoi riguardi, muovendo critiche infondate sul suo aspetto fisico e sul “sospetto gonfiore” che lascerebbe ipotizzare una quarta ...

