Basciagoni in Puglia per un evento speciale | le parole di Alessandro e Sophie

Leggi su 361magazine

(Di sabato 2 luglio 2022)arrivano inper uninsieme a tantissimi altri ospiti: ecco ledistanno vivendo un periodo magico raggiungendo ogni giorno una nuova meta. La loro storia d’amore è nata dentro la Casa più spiata d’Italia e da quel momento non si sono mai più persi di vista.stanno continuando a volare verso nuovi progetti. Dopo la partecipazione al reality show, i due ex gieffini hanno lanciato il loro primo brand di gioielli “ASBC” che ha subito riscosso un clamoroso successo. Ogni giorno stanno girando l’Italia per partecipare a numerosi eventi per incontrare i fan e ricevere il loro ...