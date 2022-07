Ascolti tv 1 luglio 2022 | La replica di “Top Dieci” con Conti e gli amici e poi Salerno | Leotta e Tatangelo cancella “New Amsterdam” Dietro arriva Nuzzi

(Di sabato 2 luglio 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,484 milioni di spettatori e 26,12%. Reazione a catena 3,3 milioni e 29,5%; TecheTecheTè 2,9 milioni di spettatori con il 19,96%. Su Canale5 Tg5 2,649 milioni e 19,57% Aria più respirabile al nord, ancora afa al centro sud nella giornata di venerdì 1. In prima serata su Rai1 è andata in onda ladel format Tope Canale5 ha risposto con New4, il telefilm ospedaliero senza successo. Gli altri? La nuova Rai2 ha proposto i telefilm crime, Rai3 la prima tv di un film paradossale, Morto tra una settimana del 2017, Italia 1 il distopico Brick Mansions, La7 il docu magazine Eden – Un pianeta da salvare. Favorito così complessivamente è stato il percorso di Gianluigi, in griglia come sempre con Quarto Grado su Rete4 nella ...

A Speciale Tg1, in onda domenica 3alle 23.30 su Rai 1, Adriana Pannitteri ripercorre la ... a partire dal '95 "Carramba! Che sorpresa", che fece registrare record diclamorosi nella ...Ora sono in tour e saranno in Italia per la prima volta il prossimo 4ospiti del Rumors ... Le altre canzoni, scelte tra oltre 200, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ...Spettatori e share dei principali appuntamenti della giornata di ieri: prima serata e non solo di venerdì 1 luglio 2022 ...