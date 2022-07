“Alieni portati via dopo l’incidente Ufo di Roswell” | l’inquietante racconto di un ex poliziotto

(Di sabato 2 luglio 2022) Un agente di polizia in pensione ha affermato che,Ufo avvenuto a, i corpi di quattrosarebbero stati sollevati con una gru per poi esserevia Unin pensione ha dichiarato di aver visto corpimorti, sollevati con una gru eviail famigerato incidente UFO L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Toscana Notizie

... i corpi di quattrosarebbero stati sollevati con una gru per poi esserevia Un poliziotto in pensione ha dichiarato di aver visto corpimorti , sollevati con una gru e...II Centro, secondo la Kcna, ha 'disposto istruzioni d'urgenza' per prevenire che 'oggettidal vento o da altri fenomeni climatici, e dai palloni aerostatici nelle aree lungo la linea ... Giorno della memoria, quattro ore di racconti agli studenti collegati da scuola Un agente di polizia in pensione ha affermato che, dopo l'incidente Ufo avvenuto a Roswell, i corpi di quattro alieni sarebbero stati sollevati con una gru per poi essere portati via ...Nel mirino della Corea del Nord è finita la “campagna di contro-propaganda” e gli “oggetti alieni” fatti di volantini, cd-rom, chiavette Usb e di tutti quei dispositivi che possono essere trasportati ...