Ultime Notizie Roma del 01-07-2022 ore 15:10 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì primo luglio microfono Giuliano Ferrigno in Ucraina proseguono gli intensi bombardamenti su dei semi colife dove oggi si contano diverse Vittime Civili tra cui anche due bambini la guerra giunte al giorno 128 non risparmia nessuno la Russia intensificando i lanci di missili a sud mentre nel donbass sta tentando di a cercare tu per richiesta per prendere definitivamente la regione di lugansk Frattamaggiore ucraino ha fatto sapere i militari russi stanno cercando di prendere il volo di un tratto di autostrada ma non ci stanno riuscendo bersagliando con l’artiglieria continuamente gli insediamenti vicini alla linea di contatto i russi ieri hanno lasciato L’isola dei Serpenti il presidente zielinski questa notte ha commentato è un punto di ritiro cambia in modo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì primo luglio microfono Giuliano Ferrigno in Ucraina proseguono gli intensi bombardamenti su dei semi colife dove oggi si contano diverse Vittime Civili tra cui anche due bambini la guerra giunte al giorno 128 non risparmia nessuno la Russia intensificando i lanci di missili a sud mentre nel donbass sta tentando di a cercare tu per richiesta per prendere definitivamente la regione di lugansk Frattamaggiore ucraino ha fatto sapere i militari russi stanno cercando di prendere il volo di un tratto di autostrada ma non ci stanno riuscendo bersagliando con l’artiglieria continuamente gli insediamenti vicini alla linea di contatto i russi ieri hanno lasciato L’isola dei Serpenti il presidente zielinski questa notte ha commentato è un punto di ritiro cambia in modo ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Roma, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Ninfearosa : Incendi a Roma: 400 interventi in 72 ore, la quieta dopo la tempesta di fuoco - sportli26181512 : #Governance #Notizie Palermo verso il City Football Group: lunedì convocata conferenza stampa: Ultime curve per il… - PianetaMilan : .@acmilan , pomeriggio il comunicato dei rinnovi di #Maldini e #Massara | PM #ACMilan #Milan #SempreMilan -