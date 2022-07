Ucraina, la denuncia del governatore: 'A Mykolaiv i russi stanno usando proiettili a grappolo proibiti' (Di venerdì 1 luglio 2022) La zona portuale di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina, è stata colpita da "proiettili a grappolo proibiti", causando diverse morti. Lo ha riferito il governatore Vitaliy Kim aggiornando le notizie ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 luglio 2022) La zona portuale di, nel Sud dell', è stata colpita da "", cadiverse morti. Lo ha riferito ilVitaliy Kim aggiornando le notizie ...

