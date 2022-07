Tuffi | Mondiali Budapest 2022 | Pellacani in semifinale dal trampolino 3 metri

(Di venerdì 1 luglio 2022) Quindicesimo posto d’ingresso, con un solo brivido in quarta rotazione. Chiarasi qualifica per ladelaidi. L’azzurra chiude con 268.80 punti i preliminari che aprono la sesta giornata deialla Duna Arena. Davanti a tutte ci sono le cinesi Yiwen Chen e Yani Chang rispettivamente con 357.95 e 341.25; terza è la statunitense Sarah Bacon con 324.60 mentre la connazionale Kristen Ayden (quinta) è la sorpresa della mattinata. Buone sensazioni nei primi treper Chiara, prima di un doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato scarso in ingresso (39.00) che la costringe a non abbassare la guardia in ultima rotazione. L’argento del sincro misto chiude però il programma con un ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Tuffi, Chiara #Pellacani e Matteo #Santoro conquistano una meravigliosa medaglia d'argento ai Mondiali… - sportface2016 : #FINABudapest2022, #Pellacani in semifinale dal trampolino 3 metri - theshieldofspo1 : Elena #Bertocchi si è ritirata dalla gara dei tre metri femminili ai #Mondiali per dei problemi alla schiena… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Tuffi, finale amara per Tocci: chiude decimo dopo il primo posto nelle qualifiche - giulia4880 : RT @Eurosport_IT: Medaglia d’oro agli Europei e argento ai Mondiali: a 15 anni, Matteo Santoro è il più giovane tuffatore italiano a salire… -

In gara oggi per l'Italia ci sarà solo Chiara Pellacani. La romana ha come obiettivo quello di centrare la finale, in un Mondiale che finora è stato veramente eccezionale per la giovane azzurra, con ...10.13 Doppio e mezzo indietro carpiato per l'australiana Sheehan che inizia con 54.00 punti. 10.12 Doppio e mezzo indietro carpiato per la svizzera Coquoz che ottiene 48.00 punti.Senza patemi Chiara Pellacani si qualifica per la semifinale, in programma alle 16.00, dal trampolino 3 metri. L'azzurra, argento nel sincro mixed con Matteo Santoro e quarta dal metro, chiude quindic ...Elena Bertocchi non sarà in gara questa mattina nell'eliminatoria dei tre metri femminili ai Mondiali di Budapest. La lombarda ha dovuto dare forfait per un riacutizzarsi di un problema alla schiena, ...