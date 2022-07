Tuffi, Chiara Pellacani: “Voglio ripetermi in Finale e fare anche meglio nel mio punteggio” (Di venerdì 1 luglio 2022) Sognare non costa nulla. E’ con questo spirito che Chiara Pellacani ha chiuso la semiFinale della prova del trampolino tre metri a Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di Tuffi. L’azzurra ha conquistato il pass per la Finale con il terzo punteggio di 303.75, alle spalle solo delle due cinesi Yiwen Chen e Yani Chang con 354.45 e 345.80 punti. Una grande prova della 19enne nostrana che, dopo aver sbagliato il suo primo tuffo (un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato scarso), ha saputo reagire, realizzando una serie decisamente convincente. Il riferimento è in particolare al triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 69.75. “Mi sentivo un po’ stanca di testa prima della semiFinale. Ho parlato con Tommaso (Marconi ndr, l’allenatore) e mi sono subito ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Sognare non costa nulla. E’ con questo spirito cheha chiuso la semidella prova del trampolino tre metri a Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di. L’azzurra ha conquistato il pass per lacon il terzodi 303.75, alle spalle solo delle due cinesi Yiwen Chen e Yani Chang con 354.45 e 345.80 punti. Una grande prova della 19enne nostrana che, dopo aver sbagliato il suo primo tuffo (un doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato scarso), ha saputo reagire, realizzando una serie decisamente convincente. Il riferimento è in particolare al triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato da 69.75. “Mi sentivo un po’ stanca di testa prima della semi. Ho parlato con Tommaso (Marconi ndr, l’allenatore) e mi sono subito ...

Eurosport_IT : RAGAZZI D'ARGENTOOOOOOO! ???? Chiara Pellacani (19 anni) e Matteo Santoro (15 anni) regalano all'Italia una meravig… - sportface2016 : +++#Tuffi, Chiara #Pellacani e Matteo #Santoro conquistano una meravigliosa medaglia d'argento ai Mondiali… - Sport__h24 : Un'altra grande prestazione di #Pellacani. Chiude in terza posizione in semifinale del trampolino da 3 metri e vola… - OhWhatFun__ : RT @sportface2016: #Tuffi, #FINABudapest2022 : una strepitosa Chiara #Pellacani vola in finale nel trampolino 3 metri - Orobriele : ???? DOPPIA FINALE PER L'ITALIA A #Budapest2022 TUFFI - Chiara Pellacani riporta l'Italia in vista podio nei 3m F.… -