TOUR DE FRANCE 2022: SU RAI2 SI PEDALA PER TUTTA L'ESTATE. DIRETTA TV, TAPPE, FAVORITI (Di venerdì 1 luglio 2022) 109 anni e non li dimostra affatto. Il TOUR de FRANCE, la corsa a TAPPE più famosa del mondo, è alla vigilia della partenza dell'edizione 2022, che quest'anno avverrà da Copenaghen, paradiso della bicicletta, una città dove il 48% della mobilità urbana avviene sulle due ruote. Il TOUR de FRANCE si svolge dal 1 al 24 luglio 2022. I numeri della celebre gara; 21 TAPPE, 3321 chilometri, 5 arrivi in saliti ( SuperPlanche des Belles Filles, Col du Granon, Alpe d'Huez, Peyragudes e Lourdes Hautacam, sui Pirenei), 22 squadre, 176 corridori, 14 italiani: questi i numeri, che rendono solo parzialmente l'idea del fascino e dalla tradizione della Grand Boucle. Il favorito numero uno resta lo sloveno Tadej Pogacar, che sogna di presentarsi sugli Champs Elysées in ...

