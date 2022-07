Tour de France 2022: la Jumbo Visma punta tutto su Roglic (Di venerdì 1 luglio 2022) Prendi il via il 1° luglio la centoventinovesima edizione di una delle corse di ciclismo più popolari al mondo, il Tour de France. L’edizione di quest’anno si svolge lungo un percorso di 3353,4 km con partenza in Danimarca, a Copenaghen, con una cronometro individuale, e arrivo il 24 luglio a Parigi, come da tradizione, sugli Champs Élysées. Le tappe in tutto sono 21, con la particolarità che i corridori correranno su terra Francese soltanto a partire dalla quarta tappa, nella storica località di Dunkerque. Da quel momemto in poi, ogni sei tappe ci sarà un giorno di riposo. Chi sono i favoriti? Il vincitore delle ultime due edizioni, lo sloveno Tadej Poga?ar, è sicuramente uno dei protagonisti più attesi, e corre per il Team Emirates. Il ragazzo prodigio è l’uomo da battere per le sue grandi capacità in salita e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 1 luglio 2022) Prendi il via il 1° luglio la centoventinovesima edizione di una delle corse di ciclismo più popolari al mondo, ilde. L’edizione di quest’anno si svolge lungo un percorso di 3353,4 km con partenza in Danimarca, a Copenaghen, con una cronometro individuale, e arrivo il 24 luglio a Parigi, come da tradizione, sugli Champs Élysées. Le tappe insono 21, con la particolarità che i corridori correranno su terrase soltanto a partire dalla quarta tappa, nella storica località di Dunkerque. Da quel momemto in poi, ogni sei tappe ci sarà un giorno di riposo. Chi sono i favoriti? Il vincitore delle ultime due edizioni, lo sloveno Tadej Poga?ar, è sicuramente uno dei protagonisti più attesi, e corre per il Team Emirates. Il ragazzo prodigio è l’uomo da battere per le sue grandi capacità in salita e ...

